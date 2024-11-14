Tuyển Trợ giảng CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Tháp Mười

Trợ giảng

Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài trong các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn các huyện trong tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của công việc.

Tham gia các hoạt động chung khác trong phạm vi công việc như xây dựng, phát triển các chương trình giảng dạy, trò chơi, phát triển ý tưởng...

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn!

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng sáng tạo trong công việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho học sinh;

Yêu thích trẻ em; năng động, hoạt bát, kiên nhẫn;

Sử dụng thành thạo tiếng anh, có chứng chỉ tiếng anh như IELTS 6.5 trở lên hoặc các chứng khác tương đương …

Tốt nghiệp Đại học, đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh, …

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ giảng dạy quốc tế như Tesol, Celta... là một lợi thế.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên sống tại các huyện như Tháp Mười, Tp Hồng Ngự

Quyền Lợi

Thu nhập tới hấp dẫn tới 15 triệu gồm lương cơ bản, thưởng ( chi tiết khi phỏng vấn).

Làm việc với đội ngũ chuyên môn cao, được đào tạo và chia sẻ kiến thức nghiệp vụ định kỳ, giao lưu học hỏi với các đối tác và các đơn vị khác trong hệ thống.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích tư duy sáng tạo.

Lộ trình thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng, theo năng lực cá nhân.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và chế độ theo quy định pháp luật.

