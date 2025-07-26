Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: 710, Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, tham gia và giám sát kỹ thuật cho các dự án/mô hình trình diễn của Công ty, lập dự toán cho các dự án/mô hình.

- Hướng dẫn nông dân về cách sử dụng phân bón theo quy trình của Công ty, cảnh báo sớm những yếu tố nguy hại làm ảnh hưởng cây trồng.

- Thu thập thông tin thị trường về tình hình phân bón, ghi nhận những góp ý của đại lý và bà con nông dân để kịp thời thông tin tới Phòng Kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới đến Đại lý và bà con nông dân.

- Xây dựng và hoạch định cơ cấu sản phẩm dự báo sản lượng, tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Tự tin trong giao tiếp, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

- Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, chủ động, thân thiện, vui vẻ.

- Có định hướng gắn bó làm việc lâu dài.

- Chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực trong công việc.

- Thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình và trung thực.

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng + Hoa hồng xứng đáng với năng lực.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, dân chủ, hiện đại.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Nhân viên gắn bó lâu dài sẽ được chế độ đãi ngộ đặc biệt.

- Được tham gia du lịch mỗi năm.

- Được hưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA

