Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trung tâm Anh ngữ Hi Dream làm việc tại Quảng Nam thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Điện Dương, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

• Giáo viên tiếng Anh

- Trực tiếp tham gia giảng dạy theo chương trình chuẩn của Trung Tâm.

- Phối hợp với Giáo viên Nước ngoài trong công tác giảng dạy và giám sát chất lượng.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động định kì tại trung tâm.

- Chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc được phân công.

- Và các công việc được giao khác.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phát âm chuẩn.

- Yêu thích trẻ em.

- Yêu thích giảng dạy và muốn gắn bó lâu dài..

- Năng động, hoạt bát, ham học hỏi và chia sẻ.

- Biết nhảy múa ca hát là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm đứng lớp một năm trở lên (đối với ứng viên ứng tuyển vị trí giáo viên).

Tại Trung tâm Anh ngữ Hi Dream Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hàng tháng trả theo năng lực và khả năng đóng góp cho công ty bao gồm: Lương cơ bản + Lương đứng lớp + Lương hỗ trợ + Thưởng.

- Đánh giá năng lực và xét tăng lương định kì.

- Được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về phương pháp dạy, kỹ năng mềm và chương trình học.

- Được làm việc và giảng dạy trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và vui vẻ.

- Được thừa nhận và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân.

- Được hưởng các chính sách BHXH, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng cuối năm.

-Nghỉ Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Anh ngữ Hi Dream

