Tuyển Giáo viên tiếng Anh Tổ Chức Onesky làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC

Dự án tập huấn cho các cơ sở GDMNĐL thuộc khu công nghiệp do Tổ chức OneSky tài trợ, sẽ tổ chức tập huấn cho giáo viên và người chăm sóc trẻ kiến thức về chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về chăm sóc trẻ, cách kiểm soát cảm xúc của người trông trẻ để tạo môi trường an toàn, thân thiện và khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ. Chương trình tập huấn còn có thêm hợp phần đào tạo giảng viên nguồn tại địa phương và giám sát công tác tập huấn của các giảng viên này trong “Chương trình Tập huấn Cơ sở Mầm non Độc lập tại 5 tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bắc Giang và Bắc Ninh”. Khoá học sẽ kéo dài trong 11 tháng bao gồm các buổi học tập trung ở lớp và đến tận nhà để hướng dẫn việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế Nhóm, lớp; Đồng thời, dự án cung cấp một số nguyên vật liệu và hướng dẫn người học làm đồ chơi cho trẻ. Khoá học sẽ giúp nâng cao kiến thức, rèn kỹ năng và giúp thay đổi hành vi của người chăm sóc trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ tại các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập.

Do yêu cầu mở rộng dự án năm 2023, Tổ chức OneSky có nhu cầu tuyển dụng Giảng viên chính tập huấn cho giảng viên nguồn tại địa phương và giáo viên/ người chăm sóc trẻ tại các Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập (CSGDMNĐL) :

A. SỐ LƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Giảng viên chính làm việc tại Quảng Nam, Bắc Ninh và Bắc Giang