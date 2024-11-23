Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Giảng dạy học sinh tiếng Anh cho học viên.

Đảm bảo chất lượng giảng dạy và theo lộ trình học của các lớp.

Một số yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp (nếu có).

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo Viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành

Yêu thích môi trường sư phạm, có kỹ năng trình bày, diễn đạt tốt.

Khả năng nghiên cứu tốt.

Kỹ năng quản lý lớp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, lương thưởng đầy đủ

Tăng lương định kỳ theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.