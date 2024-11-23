Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG làm việc tại Bình Định thu nhập Đến 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định: 125 Lê Lợi, Khu phố Liêm Bình, Phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Đến 6 Triệu
Giảng dạy học sinh tiếng Anh cho học viên.
Đảm bảo chất lượng giảng dạy và theo lộ trình học của các lớp.
Một số yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp (nếu có).
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giáo Viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành
Yêu thích môi trường sư phạm, có kỹ năng trình bày, diễn đạt tốt.
Khả năng nghiên cứu tốt.
Kỹ năng quản lý lớp tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, lương thưởng đầy đủ
Tăng lương định kỳ theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
