Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Toàn Quốc ...và 66 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Giảng dạy IELTS cho các lớp học tiếng Anh online
- Giảng dạy theo mô hình 1-1: 1 giáo viên dạy 1 học viên
- Đối tượng học viên là học sinh phổ thống hoặc người lớn học luyện thi IELTS
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- IELTS > 7.0 (Speaking > 7.0, Writing > 7.0)
- Có trình độ, kỹ năng tốt về tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp). Nếu có các chứng chỉ về sư phạm (như CELTA, TESOL) hoặc điểm thi tốt trong các kỳ thi tiếng Anh (như IELTS, TOEFL, TOEIC) thì sẽ là lợi thế.
- Nếu trước đây từng có kinh nghiệm trong việc giảng dạy hoặc làm gia sư tiếng Anh (offline hoặc online) thì sẽ là lợi thế.
- Nếu có kinh nghiệm về tiếng Anh chuyên ngành thì cũng là lợi thế.
- Nhiệt huyết, tận tâm với nghề sư phạm, giáo dục.
- Tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc.
- Có khả năng làm việc vào buổi tối (part-time từ 18h đến 22h), có đường truyền Internet ổn định qua máy tính để sử dụng phần mềm Skype.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy cho nhiều đối tượng học viên với các nhu cầu học khác nhau.
- Phù hợp với các bạn yêu thích nghề giáo dục-đào tạo về lâu dài, muốn vận dụng khả năng tiếng Anh của bản thân.
- Làm việc trong môi trường "startup giáo dục" năng động, nhiều thử thách (chúng tôi tự hào là một trong những nơi tập hợp nhiều người giỏi thế hệ 8X, 9X có kinh nghiệm trong ngành giáo dục trực tuyến tại Việt Nam).
- Được chủ động trong công việc, làm việc tại nhà (qua Skype).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, tòa nhà Tân Hoàng Long, 25/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh / Tầng 2, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

