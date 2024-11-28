Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc - Miền Nam - Miền Trung ...và 66 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy cho các lớp học tiếng Anh online

- Giảng dạy theo mô hình 1-1: 1 giáo viên dạy 1 học viên.

- Đối tượng học viên là người đi làm hoặc trẻ em.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ, kỹ năng tốt về tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp). Nếu có các chứng chỉ về sư phạm (như CELTA, TESOL) hoặc điểm thi tốt trong các kỳ thi tiếng Anh (như IELTS, TOEFL, TOEIC) thì sẽ là lợi thế

Nếu trước đây từng có kinh nghiệm trong việc giảng dạy hoặc làm gia sư tiếng Anh (offline hoặc online) thì sẽ là lợi thế.

Nếu có kinh nghiệm về tiếng Anh chuyên ngành thì cũng là lợi thế.

Nhiệt huyết, tận tâm với nghề sư phạm, giáo dục.

Tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm cao với công việc.

Có khả năng làm việc vào buổi tối (part-time), có đường truyền Internet ổn định qua máy tính để sử dụng phần mềm Skype.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy cho nhiều đối tượng học viên với các nhu cầu học khác nhau.

Phù hợp với các bạn yêu thích nghề giáo dục-đào tạo về lâu dài, muốn vận dụng khả năng tiếng Anh của bản thân.

Làm việc trong môi trường "startup giáo dục" năng động, nhiều thử thách (chúng tôi tự hào là một trong những nơi tập hợp nhiều người giỏi thế hệ 8X, 9X có kinh nghiệm trong ngành giáo dục trực tuyến tại Việt Nam).

Được chủ động trong công việc, làm việc tại nhà (qua Skype).

Lương: thoả thuận, tùy theo trình độ/năng lực, đánh giá của học viên, đánh giá của bộ phận chuyên môn, số lớp nhận dạy, và việc tuân thủ theo các quy định lớp học của VIP English.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin