Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 14 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH
Mức lương
14 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang:
- Bắc Giang
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 24 Triệu
Thực hiện giảng dạy tiếng trung theo các trình độ Hán ngữ 1 đến 6, nâng cao và luyện thi vào các trường chuyên ngữ, HSK , HSKK , khẩu ngữ , làm dự án sách.
Chấm, chữa bài cho học viên của các lớp ôn luyện HSK
Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và báo cáo hàng tuần
Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên
Hỗ trợ đội ngũ chuyên môn biên soạn học liệu, tài liệu khi được phân công
Với Mức Lương 14 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, ngành học liên quan đến tiếng Trung hoặc có bằng HSK5
Linh hoạt, sáng tạo trong phong cách giảng bài và tiếp cận học viên.
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm được đào tạo
Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế
Sắp xếp được thời gian theo ca dạy
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý học viên tốt
Có máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Từ 14 - 24 Triệu (Full Time) trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn tuỳ theo năng lực ứng viên
Tham gia đầy đủ các chế độ BH của nhà nước như BHYT, BHXH......
Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu với trung tâm đứng đầu ngành giảng dạy tiếng Trung
Thời gian làm việc: 8h tiếng/ ngày
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
