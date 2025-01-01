Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MHTECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 14 - 24 Triệu

Mức lương 14 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Giang

Thực hiện giảng dạy tiếng trung theo các trình độ Hán ngữ 1 đến 6, nâng cao và luyện thi vào các trường chuyên ngữ, HSK , HSKK , khẩu ngữ , làm dự án sách.

Chấm, chữa bài cho học viên của các lớp ôn luyện HSK

Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và báo cáo hàng tuần

Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên

Hỗ trợ đội ngũ chuyên môn biên soạn học liệu, tài liệu khi được phân công

Tốt nghiệp đại học, ngành học liên quan đến tiếng Trung hoặc có bằng HSK5

Linh hoạt, sáng tạo trong phong cách giảng bài và tiếp cận học viên.

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm được đào tạo

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế

Sắp xếp được thời gian theo ca dạy

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý học viên tốt

Có máy tính cá nhân

Từ 14 - 24 Triệu (Full Time) trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn tuỳ theo năng lực ứng viên

Tham gia đầy đủ các chế độ BH của nhà nước như BHYT, BHXH......

Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu với trung tâm đứng đầu ngành giảng dạy tiếng Trung

Thời gian làm việc: 8h tiếng/ ngày

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

