Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH FADTWAT làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Bóc tách khối lượng thi công, lên kế hoạch yêu cầu vật tư đảm bảo cung cấp kịp thời đến công trường.

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công của công trình.

- Giám sát hiện trường, triển khai cho các thầu phụ thi công theo đúng thiết kế.

- Lập hồ sơ thanh quyết toán với các tổ đội

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ huy công trình và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có am hiểu về lĩnh vực PCCC: Các tiêu chuẩn, quy định về PC

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan ( Các trường kỹ thuật: Xây dưng, Kiến trúc, Bách Khoa, Thủy lợi, cấp thoát nước, điện tử, điện lạnh...)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, làm việc độc lập.

- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo: Word, Execl, Autocad

Tại CÔNG TY TNHH FADTWAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng hoàn thành công việc (5-20% lương) hàng tháng.

- Đi công trình có tính phụ cấp đi lại. Đi làm ngoài tỉnh có bố trí chỗ ở. Phụ cấp điện thoại, xe,... phục vụ cv

- Chế độ: Phụ cấp ăn ca, xăng xe, đóng BHXH, nghỉ lễ Tết , thưởng lễ, Tết, du lịch 1 năm 1 lần, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FADTWAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin