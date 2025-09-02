Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đặng Thùy Trâm, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thiết lập các báo cáo tài chính nội bộ (doanh thu, dòng tiền, cân đối kế toán) định kỳ theo yêu cầu quản lý.
Hạch toán và đối soát các khoản thu – chi (đơn hàng, chi phí quảng cáo, chi phí vận hành, …).
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của số liệu, chứng từ, hóa đơn, đảm bảo chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.
Sắp xếp, in ấn, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, khoa học.
Đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan (kinh doanh, kho, mua hàng).
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả; quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu.
Thực hiện thanh toán cho đối tác và các khoản chi phát sinh.
Lập hồ sơ, xử lý thanh toán qua ngân hàng.
Xuất hóa đơn GTGT theo quy định.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm; cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo khi có yêu cầu.
Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm, lao động, thuế.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc liên quan.
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên ngành thương mại, dịch vụ, logistics).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm kế toán.
Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật về thuế.
Cẩn thận, trung thực, có khả năng phân tích số liệu, chịu áp lực công việc.
Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: 12 – 20 triệu VND/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc linh hoạt, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường 34 Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

