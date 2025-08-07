Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 66 Nguyễn Bá Tuyển, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: Từ 21 tuổi trở lên.
Học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ngôn ngữ: Có khả năng đọc và viết tiếng Anh cơ bản.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng:
Khả năng học hỏi nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ngôn ngữ: Có khả năng đọc và viết tiếng Anh cơ bản.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng:
Khả năng học hỏi nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có thể làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & Phúc lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI