Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Sáng tạo và thiết kế các sản phẩm truyền thông đa phương tiện (multimedia) như: video, motion graphic, infographic, banner, poster, v.v. phục vụ cho hoạt động marketing của công ty trên đa nền tảng Facebook, TikTok, Youtube

Gu hình ảnh tốt, nhanh nhạy đáp ứng đa dạng phong cách trong thiết kế ảnh quảng cáo social

Thực hiện quay dựng, đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh

Chỉnh sửa và hoàn thiện video theo kịch bản và brand guideline

Tham gia sáng tạo các nội dung video mới theo định hướng của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Nơi làm việc: 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh hoặc Lầu 2, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Giờ làm việc: 8h30-18h, thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm việc online)

Lưu ý: thời gian và nơi làm việc có thể thay đổi linh động tuỳ theo yêu cầu bắt buộc của dự án

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương.

1 năm

Thành thạo Premiere, After Effect, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Capcut, biết sử dụng Figma là lợi thế

Có trách nhiệm cao với công việc, tinh thần cầu tiến

Cẩn thận, chăm chút chi tiết, chủ động đề xuất phương án tối ưu

Chịu tiếp thu ý kiến đồng đội, chỉnh sửa linh hoạt và là 1 team player

Không ngại di chuyển thay đổi các địa điểm quay, sắp xếp thời gian tốt để đảm bảo lịch quay

Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 20.000.000 đồng (Thỏa thuận tùy theo năng lực)

BHXH, BHYT cơ bản theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau

Chế độ phúc lợi khác

Được làm việc với các đồng nghiệp giỏi và hỗ trợ hết mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin