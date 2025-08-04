Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
- Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Sáng tạo và thiết kế các sản phẩm truyền thông đa phương tiện (multimedia) như: video, motion graphic, infographic, banner, poster, v.v. phục vụ cho hoạt động marketing của công ty trên đa nền tảng Facebook, TikTok, Youtube
Gu hình ảnh tốt, nhanh nhạy đáp ứng đa dạng phong cách trong thiết kế ảnh quảng cáo social
Thực hiện quay dựng, đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh
Chỉnh sửa và hoàn thiện video theo kịch bản và brand guideline
Tham gia sáng tạo các nội dung video mới theo định hướng của công ty
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Nơi làm việc: 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh hoặc Lầu 2, Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Giờ làm việc: 8h30-18h, thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm việc online)
Lưu ý: thời gian và nơi làm việc có thể thay đổi linh động tuỳ theo yêu cầu bắt buộc của dự án
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm
Thành thạo Premiere, After Effect, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Capcut, biết sử dụng Figma là lợi thế
Có trách nhiệm cao với công việc, tinh thần cầu tiến
Cẩn thận, chăm chút chi tiết, chủ động đề xuất phương án tối ưu
Chịu tiếp thu ý kiến đồng đội, chỉnh sửa linh hoạt và là 1 team player
Không ngại di chuyển thay đổi các địa điểm quay, sắp xếp thời gian tốt để đảm bảo lịch quay
Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT cơ bản theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau
Chế độ phúc lợi khác
Được làm việc với các đồng nghiệp giỏi và hỗ trợ hết mình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI