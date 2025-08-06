Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 244 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán, thuế, của các khách hàng doanh nghiệp/Hộ kinh doanh được công ty phân công như:

Tư vấn cho doanh nghiệp/Hộ kinh doanh những vấn đề về kế toán - thuế

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ

Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định

Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng

Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ khác cho khách hàng như: BHXH, giải thể, chuyển quận,..

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc tương đương.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty dịch vụ kế toán

Có chứng chỉ thuế mức lương sẽ cao hơn

Am hiểu các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn điện tử.

Biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc tương đương).

Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thời gian làm việc: 9h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng). Làm 2 sáng t7/tháng (không có việc thì được nghỉ)

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.