Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
- Hà Nội: Số 244 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán, thuế, của các khách hàng doanh nghiệp/Hộ kinh doanh được công ty phân công như:
Tư vấn cho doanh nghiệp/Hộ kinh doanh những vấn đề về kế toán - thuế
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định
Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng
Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế
Tư vấn và thực hiện các dịch vụ khác cho khách hàng như: BHXH, giải thể, chuyển quận,..
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty dịch vụ kế toán
Có chứng chỉ thuế mức lương sẽ cao hơn
Am hiểu các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn điện tử.
Biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc tương đương).
Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 9h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng). Làm 2 sáng t7/tháng (không có việc thì được nghỉ)
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
