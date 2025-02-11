Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Điện EMC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Điện EMC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Điện EMC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Cơ Điện EMC

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Cơ Điện EMC

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Lô 09, Đường N7, KCN Công nghệ cao Long Thành, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành,Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Triển khai bản vẽ thi công
- Giám sát và làm hồ sơ chất lượng tại công trình
- Phối hợp với Chỉ huy trưởng lên khối lượng yêu cầu vật tư
Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Điện, Nước, PCCC, Nhiệt lạnh…
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad 2D, MS Office, Project…
- Giới tính: Nam (từ 24 - 45 tuổi)
- Có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
- Đọc hiểu tài liệu tiếng anh
- Biết giao tiếp ngoại ngữ khác là 1 lợi thế
- Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm ở vị trí tương đương.
- Địa điểm làm việc: Đồng Nai, Long An …. và các tỉnh lân cận TPHCM

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện EMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký hợp đồng lao động, Tham gia BHXH, Bảo hiểm Tai nạn lao động ngay khi nhận việc và các chính sách phúc lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
- Lương tháng 13/ Du lịch / Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Thưởng tết theo tình hình kinh doanh
- Tăng lương hàng năm theo quy chế Công ty và theo năng lực.
- Hỗ trợ nhà ở tại công trình

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Điện EMC

Công Ty TNHH Cơ Điện EMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 141-143 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

