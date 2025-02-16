Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- 115 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu quá trình thi công hệ thống HVAC tại công trình
Lập kế hoạch triển khai, kiểm soát tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công
Quản lý, điều phối đội thi công theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật
Kiểm soát vật tư, xác nhận khối lượng thi công thực tế
Phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để nghiệm thu, bàn giao công trình
Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công
Địa điểm làm việc: TP.HCM & các tỉnh lân cận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Nhiệt, Điện Lạnh hoặc các lĩnh vực liên quan
Ưu tiên biết sử dụng AutoCAD, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có trách nhiệm, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
Trung thực, cẩn thận, siêng năng, có tinh thần cầu tiến
Sẵn sàng học hỏi, đào tạo từ đầu đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước
12 ngày phép/năm
Thưởng công trình, thưởng hiệu suất, lương tháng 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 536/11/11 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

