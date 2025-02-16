Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- 115 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu quá trình thi công hệ thống HVAC tại công trình
Lập kế hoạch triển khai, kiểm soát tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công
Quản lý, điều phối đội thi công theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật
Kiểm soát vật tư, xác nhận khối lượng thi công thực tế
Phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để nghiệm thu, bàn giao công trình
Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công
Địa điểm làm việc: TP.HCM & các tỉnh lân cận
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, từ 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Nhiệt, Điện Lạnh hoặc các lĩnh vực liên quan
Ưu tiên biết sử dụng AutoCAD, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có trách nhiệm, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
Trung thực, cẩn thận, siêng năng, có tinh thần cầu tiến
Sẵn sàng học hỏi, đào tạo từ đầu đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm
Ưu tiên biết sử dụng AutoCAD, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có trách nhiệm, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
Trung thực, cẩn thận, siêng năng, có tinh thần cầu tiến
Sẵn sàng học hỏi, đào tạo từ đầu đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước
12 ngày phép/năm
Thưởng công trình, thưởng hiệu suất, lương tháng 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước
12 ngày phép/năm
Thưởng công trình, thưởng hiệu suất, lương tháng 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI