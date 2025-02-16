Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - 115 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu quá trình thi công hệ thống HVAC tại công trình

Lập kế hoạch triển khai, kiểm soát tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công

Quản lý, điều phối đội thi công theo bản vẽ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật

Kiểm soát vật tư, xác nhận khối lượng thi công thực tế

Phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để nghiệm thu, bàn giao công trình

Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

Địa điểm làm việc: TP.HCM & các tỉnh lân cận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Nhiệt, Điện Lạnh hoặc các lĩnh vực liên quan

Ưu tiên biết sử dụng AutoCAD, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Có trách nhiệm, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Trung thực, cẩn thận, siêng năng, có tinh thần cầu tiến

Sẵn sàng học hỏi, đào tạo từ đầu đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, nâng cao chuyên môn từ các chuyên gia trong ngành

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước

12 ngày phép/năm

Thưởng công trình, thưởng hiệu suất, lương tháng 13

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin