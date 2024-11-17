Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, Số 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Trực tiếp quản lý các nhân sự đang làm việc tại văn phòng công ty

Thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định Nhà nước, và các văn bản do công ty ban hành.

Thực hiện công tác chuẩn bị cho các cuộc họp, sự kiện tổ chức tại công ty,

Quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu nhân viên.

Tư vấn và hỗ trợ nhân viên về các vấn đề nhân sự.

Kiểm tra và đảm bảo các hoạt động nhân sự tuân thủ các quy định của pháp luật.

Xây dựng, quản lý và đánh giá hệ thống quản lý nhân sự.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Theo dõi chấm công khối văn phòng, lao động công nhật/ công khoán

Cập nhật danh sách lao động khi có phát sinh.

Hổ trợ hướng dẫn hội nhập nhân viên mới hòa nhập môi trường làm việc.

1 tuần sẽ đi công tác tại Bình Phước 2 hoặc 3 lần ( Có xe của công ty đưa đi )

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết trình tốt.

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chính trực.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12Tr – 15tr/ tháng

Thưởng tháng 13

Thưởng KPI

Bảo Hiểm XH, BHTN, BH Y Tế, , sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

