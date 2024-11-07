Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 37 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
13 - 37 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, International Centre, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 13 - 37 Triệu

- Hỗ trợ tổ chức event/ workshop và quản lý hoạt động của exchange by AIA
- Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
- Khơi gợi nhu cầu về bảo vệ tài chính và tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng các thủ tục chi trả after sales.
- Xây dựng và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng nghiệp
- Tìm hiểu và mở rộng up sale/ croas sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới.
- Hoàn thành KPI hàng tháng
- Thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ định kỳ được giao bởi người quản lý.

Với Mức Lương 13 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm về ngành Bảo Hiểm (Ứng viên sẽ được tham gia các lớp đào tạo từ đầu về nghiệp vụ)
- Độ tuổi: từ 24 - 40 tuổi, ứng viên có năm sinh từ 2001 về sau sẽ không phù hợp tiêu chí độ tuổi
- Có Ipad làm việc
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán,ngân hàng, bất động sản, mỹ phẩm, chăm sóc khách hàng...
- Tốt nghiệp trình độ từ Cao Đẳng trở lên.
- Có khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, thân thiện.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập
- Thu nhập hàng tháng: Từ 13.000.000 - 37.000.000 ++ (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng)
- Phụ cấp học việc: 3.000.000vnđ
- Hoa hồng theo doanh số từ 28 - 35%. (không áp KPI doanh thu hằng tháng)
- Thưởng tháng, quý, năm: % tăng theo mức doanh thu.
2. Nguồn Khách hàng:
- exchange by AIA tạo ra nhiều event để giúp các bạn tạo thêm nhiều nguồn KH mới, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH.
- exchange by AIA cùng quản lý trực tiếp sẽ giúp các bạn xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng.
- Sau 6 tháng làm việc với performance tốt, công ty sẽ hỗ trợ data khách hàng
3. Công cụ làm việc:
- Trợ cấp: chi phí F&B để tiếp khách
- Ứng dụng công nghệ hiện đại iPoS trong quá trình ghi nhận thông tin, tư vấn và phát hành hợp đồng... sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục bảo hiểm trong vòng 30 phút.
4. Đào tạo:
- Tham gia Đào tạo 2 tuần trước khi bắt đầu chính thức công việc (được nhận trợ cấp Đào tạo)
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.
5. Lộ trình tăng tiến:
- Nhận danh hiệu MDRT danh giá.
- Thăng tiến lên quản lý chỉ sau 6 tháng làm việc.
6. Du lịch:
- Luôn có những contest đi du lịch ngoài nước ( Anh, Ý, Nhật Bản, Paris,...) và trong nước (Six senses Côn Đảo, Pullman Đà Nẵng,...)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

