Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc

Tư vấn bảo hiểm

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với đối tác ngân hàng

- Phối hợp với các cán bộ ngân hàng để đạt được chỉ tiêu kinh doanh chung của Chi nhánh/PGD

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo khách hàng nắm rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty FWD.

- Làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh gửi cho cấp quản lý.

Cơ hội của bạn:

- Được làm việc và phát triển trong kênh Bancassurance năng động và chuyên nghiệp nhất với đối tác Ngân hàng lớn, uy tín hàng đầu tại Việt Nam

- Phát triển kỹ năng nghể nghiệp trong ngành dịch vụ Tài chính;

- Được làm việc, tương tác, cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm Bảo hiểm tới Khách hàng, phối hợp với các cán bộ Ngân hàng để cùng chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

- Phát triển các kỹ năng cho bản thân và nghề nghiệp.

Địa điểm làm việc:

- Hà Tĩnh: huyện Thạch Hà

- Nghệ An: Tp. Vinh, TT. Quán Hành

- Hà Nội: Đông Anh, Gia Lâm, Tây Hồ, Thang Long, Mê Linh, Đống Đa, Hoàng Mai, Nguỵ Như Kon Tum

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi 22 - 35, tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Yêu thích công việc kinh doanh và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm sales. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Ngân hàng

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán

- Có kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Có khả năng xây dựng mối quan hệ

- Chịu được áp lực, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 triệu - 12 triệu/1 tháng

- Thưởng kinh doanh hàng tháng, quý, năm

- Gói chăm sóc sức khoẻ hàng năm, hỗ trợ tiền điện thoại hàng tháng, hỗ trợ chi phí thai sản

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp

- Chương trình phát triển nguồn nhân tài cùng cơ hội thăng tiến nội bộ

- Được làm việc với đối tác lớn, uy tín

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

