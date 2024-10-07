Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/12/17 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiền lương & Thưởng & Thuế Thu nhập Cá nhân (PIT):

Thực hiện bảng chấm công hàng tháng và hồ sơ nghỉ phép hàng năm để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ. Thực hiện bảng tính tiền lương và thưởng theo đúng chính sách và thời gian của công ty. Đăng ký mã thuế thu nhập cá nhân (PIT) cho nhân viên mới và quản lý các khoản khấu trừ cho gia đình nếu có. Tính toán các khoản đóng góp PIT hàng tháng, hoàn tất báo cáo PIT hàng năm và phát hành Giấy chứng nhận PIT cho nhân viên khi cần thiết.

Bảo hiểm Xã hội (SHUI), Bảo hiểm Y tế & Công đoàn:

Giám sát và quản lý tất cả các khía cạnh liên quan đến Bảo hiểm Xã hội (SHUI), bao gồm việc đăng ký nhân viên mới, báo cáo thay đổi và duy trì hồ sơ cho các trường hợp nghỉ ốm và nghỉ thai sản. Xác minh dữ liệu cho các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, đảm bảo thanh toán kịp thời cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Giám sát việc cấp bảo hiểm Y tế, bao gồm đăng ký, chấm dứt và hỗ trợ trong các quy trình hoàn tiền. Quản lý các hoạt động của Công đoàn, chuẩn bị báo cáo và thực hiện thanh toán liên quan đến các khoản đóng góp công đoàn.

Quản lý Cơ sở dữ liệu & Nhiệm vụ bổ sung:

Thực hiện quy trình tiếp nhận và thôi việc cho nhân viên, đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ cho nhân viên mới và nhân viên nghỉ việc. Cập nhật hồ sơ nhân sự của nhân viên, cả bản cứng và bản kỹ thuật số, để đảm bảo tất cả tài liệu dễ dàng truy cập và được bảo mật. Giám sát hợp đồng lao động của nhân viên, đảm bảo xác nhận, gia hạn và kéo dài hợp đồng kịp thời, đồng thời duy trì hồ sơ hợp đồng chính xác. Cập nhật thông tin về luật lao động và thường xuyên xem xét, điều chỉnh chính sách của công ty để đảm bảo tuân thủ pháp luật và phản ánh các thực tiễn tốt nhất trong ngành. Tham gia phát triển mức lương nội bộ, cấu trúc thưởng và các chế độ phúc lợi phù hợp với các vị trí khác nhau trong công ty. Quản lý việc phân phát các phúc lợi cho nhân viên, bao gồm quà sinh nhật và phụ cấp đỗ xe, nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên. Xử lý các đơn xin visa và giấy phép làm việc cho nhân viên nước ngoài, đảm bảo tuân thủ các quy định về nhập cư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

• Am hiểu về luật lao động.

• Thành thạo Microsoft Office, các nền tảng nhân sự, Canva và các công cụ AI để tối ưu hóa quy trình.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt ở tất cả các cấp bậc.

• Kỹ năng tổ chức tốt, có khả năng quản lý nhiều công việc cùng lúc.

• Học nhanh, linh hoạt và chủ động trong việc giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi hấp dẫn bao gồm thưởng lễ, kỷ niệm sinh nhật, và xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc. Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, và bảo hiểm y tế theo quy định của công ty và pháp luật. Hỗ trợ chi phí ăn trưa và gửi xe. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện. Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, hỗ trợ và chuyên nghiệp. Được đào tạo và phát triển liên tục theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION

