Tuyển HR Specialist thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tuyển dụng – Đào tạo:

Lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên văn phòng và nhân viên lái xe. Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông. Tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên. Tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo cho nhân viên mới.

Lập kế hoạch tuyển dụng nhân viên văn phòng và nhân viên lái xe.

Soạn thảo và đăng tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông.

Tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.

Tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo cho nhân viên mới.

Công tác Hành Chính:

Theo dõi và thực hiện kế hoạch thanh toán chi phí hành chính định kỳ. Quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ hành chính.

Theo dõi và thực hiện kế hoạch thanh toán chi phí hành chính định kỳ.

Quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ hành chính.

Công tác Nhân sự:

Chấm công, tính lương, thực hiện chi trả lương và phản hồi thông tin lương theo đúng quy định. Theo dõi ký kết hợp đồng với người lao động theo đúng quy định của Công ty. Theo dõi và thực hiện khai báo tăng giảm các loại Bảo hiểm dành cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ ốm đau, thai sản, … theo quy định dành cho người lao động. Khai báo MST, người phụ thuộc, kê khai, quyết toán Thuế TNCN theo đúng quy định.

Chấm công, tính lương, thực hiện chi trả lương và phản hồi thông tin lương theo đúng quy định.

Theo dõi ký kết hợp đồng với người lao động theo đúng quy định của Công ty.

Theo dõi và thực hiện khai báo tăng giảm các loại Bảo hiểm dành cho người lao động.

Thực hiện đầy đủ các chế độ ốm đau, thai sản, … theo quy định dành cho người lao động.

Khai báo MST, người phụ thuộc, kê khai, quyết toán Thuế TNCN theo đúng quy định.

Thực hiện chế độ công ty:

Cấp phát đồng phục, sim điện thoại văn hóa số, quà tặng sinh nhật, hiếu hỷ, ngày 1/6, Tết Trung Thu, khám sức khỏe định kỳ,... Kiểm soát và cấp phát trang thiết bị làm việc cho CBNV và xe ô tô, bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng. Kiểm kê tài sản văn phòng định kỳ. Quản lý và sử dụng con dấu công ty, giấy tờ pháp lý, thực hiện công tác văn thư hành chính. Công tác hậu cần: quản lý cơm trưa, cúng tâm linh, tổ chức sự kiện công ty, hội họp nội bộ, sao y giấy tờ công ty, hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, và các nhiệm vụ khác theo hoạt động kinh doanh. Soạn thảo văn bản, công văn, hợp đồng. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Cấp phát đồng phục, sim điện thoại văn hóa số, quà tặng sinh nhật, hiếu hỷ, ngày 1/6, Tết Trung Thu, khám sức khỏe định kỳ,...

Kiểm soát và cấp phát trang thiết bị làm việc cho CBNV và xe ô tô, bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng.

Kiểm kê tài sản văn phòng định kỳ.

Quản lý và sử dụng con dấu công ty, giấy tờ pháp lý, thực hiện công tác văn thư hành chính.

Công tác hậu cần: quản lý cơm trưa, cúng tâm linh, tổ chức sự kiện công ty, hội họp nội bộ, sao y giấy tờ công ty, hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, và các nhiệm vụ khác theo hoạt động kinh doanh.

Soạn thảo văn bản, công văn, hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:

Từ 23 - 40 tuổi.

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên liên quan đến ngành quản trị hành chính văn phòng. Ưu tiên ứng viên có chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật, hoặc các ngành liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên liên quan đến ngành quản trị hành chính văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật, hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng. Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục, tổ chức và quản lý thời gian tốt. Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao. Năng động, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH XE CHO THUÊ MAI LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ

Thu nhập:

Mức lương cạnh tranh theo năng lực 8 triệu - 14 triệu Tăng lương theo thâm niên làm việc. Thưởng: Đánh giá hiệu quả công việc dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Mức lương cạnh tranh theo năng lực 8 triệu - 14 triệu

Tăng lương theo thâm niên làm việc.

Thưởng: Đánh giá hiệu quả công việc dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Thưởng:

Phúc lợi:

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm 12 ngày phép/năm, cấp đồng phục, hỗ trợ phụ cấp tiền cơm trưa, và các ưu đãi nội bộ dành cho CBNV. Hưởng các chính sách ưu đãi nội bộ dành cho CBNV (hiếu, hỷ, ốm đau,....) theo quy định Công ty. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm thưởng, bồi dưỡng khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm 12 ngày phép/năm, cấp đồng phục, hỗ trợ phụ cấp tiền cơm trưa, và các ưu đãi nội bộ dành cho CBNV.

Hưởng các chính sách ưu đãi nội bộ dành cho CBNV (hiếu, hỷ, ốm đau,....) theo quy định Công ty.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn bao gồm thưởng, bồi dưỡng khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo.

Quyền lợi:

Tham gia các buổi huấn luyện mở rộng nghiệp vụ. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, và năng động với nhiều cơ hội phát triển. Được chủ động tư duy, sáng tạo trong công việc. Làm việc trực tiếp với Ban Lãnh Đạo, thường xuyên được chia sẻ và hỗ trợ kịp thời trong công việc.

Tham gia các buổi huấn luyện mở rộng nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, và năng động với nhiều cơ hội phát triển.

Được chủ động tư duy, sáng tạo trong công việc.

Làm việc trực tiếp với Ban Lãnh Đạo, thường xuyên được chia sẻ và hỗ trợ kịp thời trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE CHO THUÊ MAI LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin