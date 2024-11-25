Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo In 3 Miền làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo In 3 Miền
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 103/7 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận 6, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1.Chăm sóc tệp khách hàng đại lý cũ sẵn có của Công ty.
2.Tư vấn, giới thiệu khách hàng, đại lý phân phối các sản phẩm, dịch vụ của công ty
3.Hỗ trợ khách hàng đại lý về bán hàng, dịch vụ để khách hàng bán hàng tốt hơn
4.Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm dịch vụ, thuyết phục khách mua hàng giúp tăng doanh thu cho công ty
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Kinh nghiệm: Tối thiểu 1- 2 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành hàng in ấn
2.Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán
3.Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo In 3 Miền Thì Được Hưởng Những Gì
1.Thu nhập từ 12 triệu– 30 triệu/ tháng, lương cứng 8 triệu + phụ cấp
2.Thưởng tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh.
3.Thưởng bổ sung: các dịp lễ tết trong năm và chế độ BHXH đầy đủ
4. Xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo In 3 Miền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
