Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng và năng lực sản xuất.
Phân bổ nguồn lực (nhân công, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả để đáp ứng kế hoạch sản xuất.
Theo dõi tiến độ sản xuất, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Quản lý và tối ưu hóa quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí.
Phân tích dữ liệu sản xuất, báo cáo kết quả sản xuất định kỳ cho cấp trên.
Cải tiến quy trình sản xuất, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như mua hàng, kho, chất lượng để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.
Tham gia vào việc xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý sản xuất.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất.
Thành thạo các phần mềm lập kế hoạch sản xuất (ví dụ: ERP, MRP).
Nắm vững các nguyên tắc quản lý sản xuất, tối ưu hóa quy trình.
Có khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo và trình bày hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống phát sinh.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Tiếng anh khá
Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
