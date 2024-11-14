Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Phụ trách thu chi tại cửa hàng

Quản lý hàng hoá tại cửa hàng

Lập đơn hàng, xuất bán

Theo dõi công nợ, báo cáo doanh số thu chi trong ca làm việc

Làm việc 8 tiếng/ ngày; có 1 ngày nghỉ mỗi tuần

Nhanh nhẹn, năng động

Cẩn thận, tỉ mỉ

Yêu thích ngành thời trang, trang sức

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 7 triệu - 15 triệu

Được đào tạo về ngành trang sức kim hoàn

Môi trường làm việc tốt

