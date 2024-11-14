Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 54 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Phụ trách thu chi tại cửa hàng
Quản lý hàng hoá tại cửa hàng
Lập đơn hàng, xuất bán
Theo dõi công nợ, báo cáo doanh số thu chi trong ca làm việc

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc 8 tiếng/ ngày; có 1 ngày nghỉ mỗi tuần
Nhanh nhẹn, năng động
Cẩn thận, tỉ mỉ
Yêu thích ngành thời trang, trang sức

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 7 triệu - 15 triệu
Được đào tạo về ngành trang sức kim hoàn
Môi trường làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1158 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250528
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 24 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Soundway
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH Soundway
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Còn 92 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Hạn nộp: 02/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cao Bằng
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 06/12/2024
Cao Bằng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Nova Service
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Đầu tư & Dịch vụ Du lịch Phúc Long
Hạn nộp: 09/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Kế toán doanh thu/bán hàng thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Tuyển Trưởng Nhóm Kế Toán thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Paradise Fine Foods Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất