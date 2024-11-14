Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 54 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Phụ trách thu chi tại cửa hàng
Quản lý hàng hoá tại cửa hàng
Lập đơn hàng, xuất bán
Theo dõi công nợ, báo cáo doanh số thu chi trong ca làm việc
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc 8 tiếng/ ngày; có 1 ngày nghỉ mỗi tuần
Nhanh nhẹn, năng động
Cẩn thận, tỉ mỉ
Yêu thích ngành thời trang, trang sức
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn 7 triệu - 15 triệu
Được đào tạo về ngành trang sức kim hoàn
Môi trường làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
