Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Phan Đình Phùng, P.15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Quản lý và cập nhật sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kế toán và pháp luật hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác và hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng lập bảng tính, biểu đồ, hàm,...)

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

