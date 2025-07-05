Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3 Tòa APP Office Building – 19 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lái xe đưa đón nhân viên, lãnh đạo hoặc vận chuyển thiết bị, hàng hóa, tài liệu theo yêu cầu.
Thực hiện các chuyến công tác nội thành và liên tỉnh khi được phân công.
Đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt: kiểm tra dầu nhớt, nước làm mát, xăng dầu, hệ thống đèn, lốp, phanh,…
Tuân thủ luật giao thông, quy định của công ty về vận hành phương tiện.
Vệ sinh xe hàng ngày, định kỳ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật.
Báo cáo các sự cố (nếu có) về xe hoặc tai nạn giao thông cho cấp trên kịp thời.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tư vấn, giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng trong quá trình công tác, vận chuyển.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 25 – 40, sức khỏe tốt, tác phong nghiêm túc.
Có bằng lái xe B2 trở lên, kinh nghiệm lái xe thực tế ít nhất 3 năm.
Am hiểu các tuyến đường nội thành và liên tỉnh.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, từng làm kinh doanh hoặc sẵn sàng học hỏi kỹ năng sale.
Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Sẵn sàng đi công tác hoặc tăng ca theo yêu cầu.

Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 12tr + Thưởng công việc + Hoa hồng nếu có khả năng giới thiệu hoặc chốt được hợp đồng dịch vụ.
Thưởng cuối năm 1.5 - 3 tháng lương
Được đào tạo thêm kỹ năng giao tiếp, bán hàng (nếu có nhu cầu phát triển lên vị trí kinh doanh).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài.
Chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ Tết theo quy định pháp luật và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

