Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc: Lầu 3 Tòa APP Office Building – 19 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, Quận 2

Lái xe đưa đón nhân viên, lãnh đạo hoặc vận chuyển thiết bị, hàng hóa, tài liệu theo yêu cầu.

Thực hiện các chuyến công tác nội thành và liên tỉnh khi được phân công.

Đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt: kiểm tra dầu nhớt, nước làm mát, xăng dầu, hệ thống đèn, lốp, phanh,…

Tuân thủ luật giao thông, quy định của công ty về vận hành phương tiện.

Vệ sinh xe hàng ngày, định kỳ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật.

Báo cáo các sự cố (nếu có) về xe hoặc tai nạn giao thông cho cấp trên kịp thời.

Ưu tiên ứng viên có khả năng tư vấn, giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng trong quá trình công tác, vận chuyển.

Nam, độ tuổi từ 25 – 40, sức khỏe tốt, tác phong nghiêm túc.

Có bằng lái xe B2 trở lên, kinh nghiệm lái xe thực tế ít nhất 3 năm.

Am hiểu các tuyến đường nội thành và liên tỉnh.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, từng làm kinh doanh hoặc sẵn sàng học hỏi kỹ năng sale.

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Sẵn sàng đi công tác hoặc tăng ca theo yêu cầu.

Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 12tr + Thưởng công việc + Hoa hồng nếu có khả năng giới thiệu hoặc chốt được hợp đồng dịch vụ.

Thưởng cuối năm 1.5 - 3 tháng lương

Được đào tạo thêm kỹ năng giao tiếp, bán hàng (nếu có nhu cầu phát triển lên vị trí kinh doanh).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài.

Chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ Tết theo quy định pháp luật và chính sách công ty.

