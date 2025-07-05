Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc:
I. Mô tả công việc chính: Nhân viên Vận hành bộ phận Hành Chánh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát các hoạt động vận hành liên quan đến cấp phát, luân chuyển hàng hóa sử dụng, quản lý kho, mua hàng, đào tạo, cải tiến và trao đổi thông tin với nhà cung cấp.
II. Nhiệm vụ chi tiết:
1. Cải tiến & Đào tạo:
Nghiên cứu và đề xuất cải tiến nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên trong bộ phận.
Phân tích và xử lý dữ liệu hệ thống để tối ưu quy trình vận hành.
Thiết lập, cập nhật bộ câu hỏi lý thuyết phục vụ công tác đào tạo.
Triển khai đào tạo hội nhập nhân viên mới.
Xây dựng các video hướng dẫn thao tác nghiệp vụ hành chính.
2. Định mức cấp phát hàng sử dụng:
Khai báo cấu hình định mức cấp phát SKU sử dụng.
Kiểm tra lực sử dụng và báo cáo bất thường về cấp phát tại các chi nhánh.
Kiểm soát báo cáo công việc và xác nhận số giờ làm việc của nhân viên.
3. Giám sát công việc & Video Editor:
Quay video theo sự chỉ thị của quản lý trực tiếp.
Hợp tác triển khai công việc nội bộ hoặc liên bộ phận để đảm bảo vận hành thông suốt.
4. Luân chuyển hàng hóa sử dụng:
Quản lý và thực hiện việc giao hàng sử dụng cho các đơn vị luân chuyển nội bộ và bên ngoài.
Kiểm tra số lượng và nhận IT vào hệ thống hàng sử dụng.
Lập phiếu IT cho hàng hóa sử dụng tại chi nhánh.
Scan và kiểm soát Packed Label hàng sử dụng.
Soạn hàng và export IT hàng sử dụng.
Thực hiện kiểm kê hàng hóa và lập checklist số lượng.
5. Quản lý kho:
Khai báo và dán mã tài sản cho các SKU CCDC.
Dán mã tài sản và nhận PO tài sản vào hệ thống.
Đối soát công nợ với nhà cung cấp và đẩy dữ liệu lên hệ thống kế toán thanh toán.
Kiểm tra số lượng hàng hóa và nhận PO vào hệ thống.
6. Mua hàng sử dụng:
Lập PO/Contract mua hàng sử dụng và trình duyệt.
Hỗ trợ chi nhánh trong việc upload chứng từ lên hệ thống PO và xác nhận PO đã nhận.
Tạo SKU mới và theo dõi phê duyệt SKU.
Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp theo nhóm sản phẩm.
Xác minh và cập nhật hóa đơn (Verify/Add Invoice).
7. Trao đổi thông tin:
Thực hiện trao đổi công việc với nhà cung cấp, đảm bảo thông tin chính xác và minh bạch.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan đến Quản trị Hành Chính, Quản lý Chuỗi
Cung Ứng, Quản trị Kinh Doanh hoặc các ngành tương đương.
Có kinh nghiệm ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm trong lĩnh vực vận hành, hành chính, hoặc quản lý kho.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Google Sheets) và các hệ thống ERP là lợi thế.
Có khả năng tổ chức, quản lý công việc và phối hợp với các bộ phận liên quan.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00). Sáng Thứ 7 (8h00 – 12h00).
Địa điểm làm việc: 170 Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 8 - 10 Triệu;
Phụ cấp cơm trưa + phụ cấp giữ xe (tùy Chi nhánh).
Thưởng tháng 13, tham gia bảo hiểm theo quy định của công ty.
Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Cơ hội phát triển trong môi trường công nghệ, tiếp cận các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

