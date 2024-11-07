Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 35B ngõ 603 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Kiểm soát định mức NPL, nhân công
- Tạo danh mục hàng hoá, cập nhật và kiểm tra đối tượng THCP phát sinh trong tháng
- Kiểm tra định mức tất cả sản phẩm nhập kho trong tháng.
-Tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở định mức nguyên phụ liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv…
-Theo dõi tình hình sử dụng nguyên phụ liệu và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất.
- Đối chiếu, theo dõi công nợ với các Nhà cung cấp
2. Theo dõi, quản lý phiếu nhập kho, xuất kho, chứng từ liên quan đến nhập xuất tồn kho
- Kiểm soát PXK, PNK, các chứng từ liên quan đến nhập xuất tồn kho
- Quản lý, lưu trữ PXK, PNK các chứng từ liên quan đến nhập xuất tồn kho
3. Tổng kết/ đối chiếu số liệu cuối tháng/vụ /khi có kiểm kê thực tế.
- Đối chiếu số liệu, tổng kết các kho theo đúng quy định.
- Khớp số tồn kho giữa thực tế và sổ sách, chốt bảng tổng hợp xuất nhập tồn các kho.
- Lên KH và kiểm kê kho theo định kỳ (Theo quy định thời gian kiểm kê)
- Chịu trách nhiệm sổ chi tiết: 152; 155; 156
4. Các công việc khác phát sinh khác theo yêu cầu của CEO.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại vị trí kế toán giá thành sản xuất tại các công ty sản xuất, ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực may mặc
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán.
- Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.
- Hiểu rõ và đầy đủ về quá trình sản xuất và gia công sản phẩm.
- Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình mua hàng hóa, dịch vụ.
- Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo vị trí : 10- 15triệu
- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết theo quy định Nhà nước và Công ty, tặng quà nhân dịp sinh nhật, 8/3; 20/10; 1/6; Trung thu...
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác.
- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.
- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam
- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty
- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35B/603 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-nguyen-vat-lieu-thu-nhap-10-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259602
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 02/01/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 06/12/2024
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Hạn nộp: 22/12/2024
Long An Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 02/01/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 06/12/2024
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Hạn nộp: 22/12/2024
Long An Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất