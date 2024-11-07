Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 35B ngõ 603 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Kiểm soát định mức NPL, nhân công

- Tạo danh mục hàng hoá, cập nhật và kiểm tra đối tượng THCP phát sinh trong tháng

- Kiểm tra định mức tất cả sản phẩm nhập kho trong tháng.

-Tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở định mức nguyên phụ liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv…

-Theo dõi tình hình sử dụng nguyên phụ liệu và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất.

- Đối chiếu, theo dõi công nợ với các Nhà cung cấp

2. Theo dõi, quản lý phiếu nhập kho, xuất kho, chứng từ liên quan đến nhập xuất tồn kho

- Kiểm soát PXK, PNK, các chứng từ liên quan đến nhập xuất tồn kho

- Quản lý, lưu trữ PXK, PNK các chứng từ liên quan đến nhập xuất tồn kho

3. Tổng kết/ đối chiếu số liệu cuối tháng/vụ /khi có kiểm kê thực tế.

- Đối chiếu số liệu, tổng kết các kho theo đúng quy định.

- Khớp số tồn kho giữa thực tế và sổ sách, chốt bảng tổng hợp xuất nhập tồn các kho.

- Lên KH và kiểm kê kho theo định kỳ (Theo quy định thời gian kiểm kê)

- Chịu trách nhiệm sổ chi tiết: 152; 155; 156

4. Các công việc khác phát sinh khác theo yêu cầu của CEO.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại vị trí kế toán giá thành sản xuất tại các công ty sản xuất, ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực may mặc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán.

- Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel.

- Hiểu rõ và đầy đủ về quá trình sản xuất và gia công sản phẩm.

- Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình mua hàng hóa, dịch vụ.

- Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo vị trí : 10- 15triệu

- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ Tết theo quy định Nhà nước và Công ty, tặng quà nhân dịp sinh nhật, 8/3; 20/10; 1/6; Trung thu...

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác.

- Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.

- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam

- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin