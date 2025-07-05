Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KIM TƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KIM TƯỢNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Công ty chuyên cung cấp vật tư, thiết bị quảng cáo, công việc cụ thể:
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tự tin, giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động
- Có kỹ năng sale, chăm sóc khách hàng
- Ưu tiên có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KIM TƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Lương thử việc 8tr. Lương chính thức 8.5tr + phụ cấp 50k/ngày + Hoa hồng bán máy 2%
- Thu nhập từ 10 triệu/tháng hoặc không giới hạn tùy vào năng lực
- Chế độ BHXH, BHYT, BYTN
- Chế độ nghỉ, du lịch, thưởng lễ tết theo quy định
- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KIM TƯỢNG
