Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Lô B18/D21 ngõ 82/1 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chủ động kết nối, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng qua data công ty cung cấp và các nguồn tự tìm.
Phân tích thị trường, cập nhật xu hướng để tối ưu chiến lược bán hàng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng mới.
Theo dõi hiệu quả bán hàng, báo cáo định kỳ.
Thực hiện các công việc được quản lí phân công.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và các chế độ khác hấp dẫn. Thu nhập trung bình 10 - 15 Triệu/Tháng
Phụ cấp cơm trưa
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.
Được training và nâng cao các kỹ năng cứng, mềm trong giao tiếp, công việc.
Được phép sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
Chế độ tăng lương hàng năm.
Thưởng lương tháng 13
Thưởng các dịp lễ lớn như: 30/4 & 1/5 , Lễ Quốc Khánh 02/09,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA
