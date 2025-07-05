Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20BT4 - 1 KĐT vinaconex 3 Nam Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Mô tả công việc:

- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và các hồ sơ liên quan

Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ phê duyệt cho vay từ Ngân hàng.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp vốn của các phòng/ban theo phân giao của LĐ Phòng Tài chính.

- Kiểm soát tính tuân thủ, tính hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ giải ngân (trong trường hợp sử dụng vốn vay). Phối hợp với Ban Kinh doanh, bộ phận kế toán bổ sung, hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

- Lập tờ trình báo cáo lãnh đạo Ban thông qua phương án cấp vốn từ vốn vay ngân hàng. Báo cáo, xin ý kiến cấp trên để giải quyết các vướng mắc, ngoại lệ phát sinh trong quá trình kiểm soát.

- Chịu trách nhiệm là đầu mối luân chuyển hồ sơ với Ngân hàng:

+ Hồ sơ tín dụng: Hợp đồng tín dụng/Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ; Đề nghị giải ngân, Ủy nhiệm chi/Giấy lĩnh tiền mặt/Giấy lĩnh tiền mặt 3 bên...

+ Hồ sơ tài sản: Hợp đồng thế chấp/Phụ lục hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá tài sản bảo đảm, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm...

+ Chứng từ giải ngân: Hợp đồng mua bán, hóa đơn, đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán, chứng từ nhập khẩu hàng hóa...

- Nhập và quản lý dữ liệu các khoản vay, thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng: báo cáo dư nợ, bảo lãnh, tài sản đảm bảo, lãi suất.

- Chi tiết các công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của LĐ Phòng Tài chính

- Đôn đốc các đơn vị kinh doanh nhanh chóng thu hồi công nợ, đảm bảo thanh toán các khế ước khi đến hạn

- Duy trì mối quan hệ với Ngân hàng. Phối hợp với chuyên viên ngân hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ kiểm soát sau giải ngân theo quy định của Ngân hàng

• Giới tính: Nữ

• Trình độ học vấn & Chuyên ngành: Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán.

• Trình độ chuyên môn: Có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ chuyên môn ít nhất 01 - 02 năm

• Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: nhanh nhẹn, chủ động, chịu khó học hỏi

Mức lương: 10-15 triệu tùy theo năng lực (hoặc theo thỏa thuận)

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

• Quyền lợi sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

