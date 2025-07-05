Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quay – dựng video đa nền tảng: TikTok, Reels, Shorts, livestream highlights, video trải nghiệm tại cửa hàng, unboxing, hướng dẫn sử dụng, review sản phẩm,...

Tối ưu nội dung cho mục tiêu thương mại: video hướng đến tăng chuyển đổi bán hàng, thu hút khách đến cửa hàng và tương tác trên nền tảng số.

Chỉnh sửa, biên tập video theo kịch bản có sẵn hoặc tự đề xuất ý tưởng: chèn hiệu ứng, nhạc nền, caption động, xử lý hậu kỳ.

Phối hợp cùng Content, Trade MKT, Digital, team Bán lẻ để lên lịch sản xuất và triển khai nội dung phù hợp với chiến dịch.

Theo dõi hiệu quả video sau khi đăng tải, đề xuất cải tiến về định dạng, phong cách hoặc thời lượng để tối ưu hiệu quả.

Quản lý kho dữ liệu video: sắp xếp, phân loại, backup định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Thời trang, đồ gia dụng.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học ngành Truyền thông, Marketing, Thiết kế, Đa phương tiện,…

Tư duy thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng hình ảnh và hành vi người tiêu dùng trên nền tảng số.

Thành thạo Premiere, AE, Capcut,… Biết chỉnh màu, xử lý âm thanh, text động.

Biết quay phim cơ bản bằng điện thoại/máy quay (setup khung hình, ánh sáng, âm thanh cơ bản).

Ưu tiên có kỹ năng hậu kỳ nhanh, khả năng xử lý số lượng video lớn trong thời gian ngắn.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, giao tiếp rõ ràng, chủ động đề xuất và chịu trách nhiệm với tiến độ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr; Thử việc hưởng 85% lương.

Được cung cấp thiết bị làm việc.

Mua hàng nội bộ với mức giá ưu đãi: các sản phẩm thời trang thể thao chính hãng.

Được làm trong môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép/1 năm, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/ cuối năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật CBNV, nghỉ mát, du xuân,...

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1

