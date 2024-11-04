Tuyển Kế toán Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi, quản lý hàng hóa xuất nhập kho, cập nhật số liệu hàng hóa tồn kho.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa xuất nhập kho với chứng từ, hóa đơn.

Lập báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập kho theo định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán kho theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán kho.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin