Tuyển Kế toán Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi, quản lý hàng hóa xuất nhập kho, cập nhật số liệu hàng hóa tồn kho.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa xuất nhập kho với chứng từ, hóa đơn.
Lập báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập kho theo định kỳ.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán kho theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán kho.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6, đường số 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (1.144,07 km) Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất