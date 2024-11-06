Tuyển Kế toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Viet Thai International Careers - VTI Group
- Bình Dương:
- 301 Đường DT743 Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: nhập, xuất số liệu hàng hóa trên phần mềm.
- In đơn hàng, phiếu giao hàng gởi đơn vị đóng gói và vận chuyển.
- Thực hiện các bản báo cáo: theo ngày, tuần và tháng hoặc theo yêu cầu.
- Kiểm soát hoá đơn: Xuất hoá đơn, xử lý và lưu trữ thông tin hoá đơn (nếu có).
- Hỗ trợ quản lý kiểm soát hàng hoá: Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên hệ thống và hàng thực tế tại kho.
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, đặc biệt các phần mềm Microsoft: Word, Excel,…
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Kế toán / Kiểm toán, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Viet Thai International Careers - VTI Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Thai International Careers - VTI Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
