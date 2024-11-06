Tuyển Kế toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Viet Thai International Careers - VTI Group
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Viet Thai International Careers - VTI Group

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Viet Thai International Careers - VTI Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 301 Đường DT743 Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: nhập, xuất số liệu hàng hóa trên phần mềm.
- In đơn hàng, phiếu giao hàng gởi đơn vị đóng gói và vận chuyển.
- Thực hiện các bản báo cáo: theo ngày, tuần và tháng hoặc theo yêu cầu.
- Kiểm soát hoá đơn: Xuất hoá đơn, xử lý và lưu trữ thông tin hoá đơn (nếu có).
- Hỗ trợ quản lý kiểm soát hàng hoá: Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên hệ thống và hàng thực tế tại kho.
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, đặc biệt các phần mềm Microsoft: Word, Excel,…
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Kế toán / Kiểm toán, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương.
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, đặc biệt các phần mềm Microsoft: Word, Excel,…

Tại Viet Thai International Careers - VTI Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viet Thai International Careers - VTI Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viet Thai International Careers - VTI Group

Viet Thai International Careers - VTI Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

