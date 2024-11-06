Tuyển Kế toán Viet Thai International Careers - VTI Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: nhập, xuất số liệu hàng hóa trên phần mềm.

- In đơn hàng, phiếu giao hàng gởi đơn vị đóng gói và vận chuyển.

- Thực hiện các bản báo cáo: theo ngày, tuần và tháng hoặc theo yêu cầu.

- Kiểm soát hoá đơn: Xuất hoá đơn, xử lý và lưu trữ thông tin hoá đơn (nếu có).

- Hỗ trợ quản lý kiểm soát hàng hoá: Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên hệ thống và hàng thực tế tại kho.

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt, đặc biệt các phần mềm Microsoft: Word, Excel,…

Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Kế toán / Kiểm toán, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương