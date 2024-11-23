Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1) Phụ trách xuất, nhập hàng hóa tại xưởng

2) Lập kế hoạch sản xuất, làm báo cáo sản xuất hàng ngày.

3) Theo dõi, chấm công nhân viên xưởng.

4) Kiểm soát và làm phiếu xuất nhập kho

5) Đề xuất đặt hàng vật tư, nguyên vật liệu định kỳ.

6) Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1) Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, thủ kho từ 1 năm trở lên, gần địa điểm làm việc.

2) Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, giao tiếp tốt

3) Sử dụng thành thạo Excel, Word, phần mềm kế toán Misa (là 1 lợi thế)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF Thì Được Hưởng Những Gì

1) Đóng BHXH theo quy định.

2) Nghỉ CN và các ngày lễ tết theo quy định.

3) Tham gia nghỉ mát 1 lần/năm và các chế độ phúc lợi khác.

4) Lương thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.