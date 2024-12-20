Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÚC HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN PNA Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm soát hàng tồn kho, nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra.

Theo dõi, cập nhật số lượng hàng tồn kho, nguyên vật liệu, thành phẩm.

Nhập xuất kho, lập báo cáo tồn kho định kỳ.

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo nguyên vật liệu luôn đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quản lý kho, giảm thiểu chi phí.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến quản lý kho theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

Quản lý và bảo quản kho bãi, đảm bảo an toàn hàng hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÚC HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÚC HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin