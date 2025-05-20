Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Kế toán kho

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Xã Trung Hưng, Trạm cân 120 tấn LAN CƯƠNG, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Ghi nhận, cập nhật số liệu:
- Nhập liệu chính xác các phiếu xuất kho, nhập kho, chuyển kho, hàng hủy, hàng trả... lên phần mềm kế toán/kho (MISA)
- Theo dõi, cập nhật tồn kho hàng ngày; đối chiếu với thực tế định kỳ.
• Hỗ trợ giao nhận – kiểm đếm:
- Phối hợp với kế toán, nhân viên giao nhận trong quá trình nhận hàng và xuất hàng.
- Thực hiện kiểm đếm hàng hóa khi có yêu cầu (theo dõi đúng mẫu phiếu nhập – xuất).
- Lập biên bản khi có chênh lệch, hư hỏng, thất thoát.
• Lưu trữ và quản lý chứng từ:
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kho (phiếu nhập – xuất – điều chuyển...) khoa học, dễ tra cứu.
- Đảm bảo chứng từ đầy đủ trước khi lên báo cáo.
• Báo cáo định kỳ:
- Lập báo cáo xuất – nhập – tồn kho theo ngày/tuần/tháng hoặc theo yêu cầu.
- Phối hợp kế toán tổng hợp trong việc kiểm tra số liệu hàng hóa cuối kỳ.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm từ 12 tháng
• Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm
• Có kinh nghiệm làm kế toán kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Nhận lương cơ bản, hỗ trợ chi phí, trách nhiệm, công viêc lên tới. Từ 8 - 13tr.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Đi du lịch mỗi năm ít nhất 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: X.Trung Hưng, H.Yên Mỹ, T.Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

