Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Xã Trung Hưng, Trạm cân 120 tấn LAN CƯƠNG, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

• Ghi nhận, cập nhật số liệu:

- Nhập liệu chính xác các phiếu xuất kho, nhập kho, chuyển kho, hàng hủy, hàng trả... lên phần mềm kế toán/kho (MISA)

- Theo dõi, cập nhật tồn kho hàng ngày; đối chiếu với thực tế định kỳ.

• Hỗ trợ giao nhận – kiểm đếm:

- Phối hợp với kế toán, nhân viên giao nhận trong quá trình nhận hàng và xuất hàng.

- Thực hiện kiểm đếm hàng hóa khi có yêu cầu (theo dõi đúng mẫu phiếu nhập – xuất).

- Lập biên bản khi có chênh lệch, hư hỏng, thất thoát.

• Lưu trữ và quản lý chứng từ:

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kho (phiếu nhập – xuất – điều chuyển...) khoa học, dễ tra cứu.

- Đảm bảo chứng từ đầy đủ trước khi lên báo cáo.

• Báo cáo định kỳ:

- Lập báo cáo xuất – nhập – tồn kho theo ngày/tuần/tháng hoặc theo yêu cầu.

- Phối hợp kế toán tổng hợp trong việc kiểm tra số liệu hàng hóa cuối kỳ.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm từ 12 tháng

• Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm

• Có kinh nghiệm làm kế toán kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Nhận lương cơ bản, hỗ trợ chi phí, trách nhiệm, công viêc lên tới. Từ 8 - 13tr.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Đi du lịch mỗi năm ít nhất 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THT VIỆT NAM

