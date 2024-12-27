Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 11 Triệu

Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Kế toán kho

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm phối hợp với Thủ kho thực hiện các thủ tục nhập xuất, kho vât tư, hàng hoá nhà máy.
Theo dõi, thống kê, đối chiếu số liệu nhập xuất kho với Kế toán công trình và Công ty.
Kiểm kê và lập báo cáo vật tư, hàng hoá trong kho định kỳ.
Phối hợp tính toán mức tồn kho, mức hao hụt vật tư, hàng hoá.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức
Hiểu biết về nghiệp vụ xuất nhập, quản lý kho
Nắm vững nghiệp vụ kế toán. Am hiểu các chuẩn mực kế toán của Nhà nước, quy định tài chính của Công ty.
Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của Công ty về xuất, nhập, quản lý kho.
Kỹ năng
Kỹ năng nhận biết, phân loại vật tư, hàng hóa của Công ty
Có kỹ năng tổng hợp số liệu và lập báo cáo
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng: word, excel...
Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng: điện thoại, máy photocopy, fax.....
Khả năng
Có khả năng phối hợp tốt với đồng nghiệp. Cẩn thận, tỉ mỉ.
Kinh nghiệm: Có 01 năm kinh nghiệm về kế toán kho trong các đơn vị sản xuất.
Kinh nghiệm:

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh. Thu nhập thoả thuận theo năng lực.
- Xét tăng lương 1 năm / lần.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
- Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, BHXH, Nghỉ mát, Quà cưới, Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết, v.v., các chế độ khác được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam và quy chế công ty Việt Hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

