Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OPTISOURCE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tổ dân phố Thợ, Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Quản lý sổ sách kho: Ghi chép và theo dõi các chứng từ liên quan đến xuất nhập hàng hóa.

2. Theo dõi nhập kho: Kiểm tra và lập chứng từ nhập kho, số lượng và giá trị hàng hóa.

3. Theo dõi xuất kho: Kiểm tra và Cập nhật sổ sách khi có hàng xuất kho, ghi nhận lý do và số lượng xuất.

4. Kiểm tra tồn kho: Định kỳ kiểm kê hàng hóa trong kho, đối chiếu với số liệu trong sổ sách.

5. Lập báo cáo kho: Lập báo cáo định kỳ về tình hình nhập – xuất – tồn kho, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên.

6. Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho:- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như nhập kho, xuất kho, điều chỉnh tồn kho, và các nghiệp vụ liên quan.

7. Quản lý công nợ liên quan đến kho: Kiểm tra các chứng từ thanh toán đối với nhà cung cấp, theo dõi công nợ phải trả và đối chiếu với các bộ phận liên quan.

8. Thực hiện kiểm kê hàng hóa: Thực hiện việc kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất, so sánh giữa thực tế và số liệu trên sổ sách, báo cáo kết quả cho cấp quản lý.

9. Xử lý các sai sót tồn kho – Phát hiện và xử lý các sai sót về số lượng, chất lượng hàng hóa, báo cáo và đề xuất giải pháp điều chỉnh.

10. Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất từ 1 – 3 năm trở lên với vị trí tương đương

Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

Am hiểu về chuẩn mực kế toán, hạch toán kế toán, luật pháp, văn thư lưu trữ

Tin học: Thành thạo MS office, đặc biệt MS Excel; Thành thạo phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm SAP và FAST

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OPTISOURCE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 – 12.000.000 vnd/tháng + thưởng tháng + Phụ cấp ăn trưa, thâm niên

Được tham gia các khóa đào tạo của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ...

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (PVI care), bảo hiểm nhân thọ theo quy định của Công ty

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chế độ nghỉ mát 1 năm/lần, được tham gia các chương trình teambuilding.

Thưởng tết: 2-4 tháng lương

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Tăng lương định kỳ hàng năm

Địa chỉ làm việc: Tổ dân phố thợ, Dị sử, Mỹ hào, Hưng Yên

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 và nghỉ 2 thứ 7 luân phiên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OPTISOURCE VIỆT NAM

