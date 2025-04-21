Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: tòa b2 rừng cọ, KĐT Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán kho theo đúng quy trình, quy định của công ty và pháp luật hiện hành..
Kiểm soát kho, nvl đầu vào đầu ra và chi phí của bộ phận.
Theo dõi, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo kho định kỳ (tháng, quý, năm).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán kho hoặc tương đương.
Thành thạo các phần mềm kế toán (Ví dụ: ipos, misa,...).
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
