Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM làm việc tại Điện Biên thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
- Điện Biên:
- Tòa nhà Parkview, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơkiểm tra sự đầy đủ, tính chính xác và hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, xem thử nội dung thanh toán có đúng với quy chế tài chính không.
Trình Xét duyệt hồ sơ thanh toán/ mail trình ký lên Ban lãnh đạo.
Theo dõi tiến trình phê duyệt trên mail của Ban Lãnh đạo
Gửi ủy nhiệm chi cho các phòng ban đối với các khoản đc duyệt thanh toán nếu có yêu cầu;
Tập hợp toàn bộ hồ sơ gốc và bàn giao hồ sơ gốc theo lưu trình lưu trữ của công ty cho kế toán Thuế;
Theo dõi các khoản phải chi cố định và đề xuất thanh toán
Theo dõi vật tư của từng công trình.
Tổng hợp chi phí tại mỗi công trình ( theo hướng dẫn)
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Có kiến thức về kế toán và các quy định thuế hiện hành
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: ăn trưa, giữ xe, công tác phí (nếu có)
Chế độ: đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Luật lao động
Trang bị công cụ, thiết bị làm việc
Thưởng theo năng lực, thưởng tháng lương 13 và thưởng theo hiệu suất cuối năm
Du lịch hàng năm tùy theo tình hình hoạt động của công ty
Chế độ khác: theo quy định chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
