Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
- Hà Nội: Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương 17 - 22 Triệu
• Quản lý các công tác liên quan đến hồ sơ công trường:
+ Lập hồ sơ pháp lý; Phê duyệt tiến độ; Phê duyệt vật liệu đầu vào.
+ Soạn công văn; Dựng hồ sơ nghiệm thu; Làm hồ sơ thanh toán với CĐT; Nhà thầu phụ hoặc các tổ đội
+ Trình ký hồ sơ; Làm việc với BQLXD.
• Tương tác, làm việc trực tiếp với đại diện CĐT, BQL tại công trường.
• Phối hợp với các bên liên quan để tổng hợp hồ sơ, thúc đẩy quá trình thanh quyết toán theo hợp đồng
• Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng bộ phận.
• Làm tại dự án Lào Cai và các tỉnh lân cận nếu cần khi được điều động
Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, tối thiểu kinh nghiệm đã quyết toán 1 dự án M&E
• Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Word, Excel,...
• Kiên trì, chịu áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.
*** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương 17 - 22 triệu/ tháng + phụ cấp dự án
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC Thì Được Hưởng Những Gì
