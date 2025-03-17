Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

• Quản lý các công tác liên quan đến hồ sơ công trường:

+ Lập hồ sơ pháp lý; Phê duyệt tiến độ; Phê duyệt vật liệu đầu vào.

+ Soạn công văn; Dựng hồ sơ nghiệm thu; Làm hồ sơ thanh toán với CĐT; Nhà thầu phụ hoặc các tổ đội

+ Trình ký hồ sơ; Làm việc với BQLXD.

• Tương tác, làm việc trực tiếp với đại diện CĐT, BQL tại công trường.

• Phối hợp với các bên liên quan để tổng hợp hồ sơ, thúc đẩy quá trình thanh quyết toán theo hợp đồng

• Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng bộ phận.

• Làm tại dự án Lào Cai và các tỉnh lân cận nếu cần khi được điều động