Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Trách nhiệm:

1- Bảo trì: Lên kế hoạch mua thiết bị điện và các linh kiện máy móc; Quản lý tình

trạng tiêu thụ dầu, điện ,,,; phát hiện sớm những trường hợp bất thường và đưa ra

đối sách.

2- Am hiểu về Mitsubishi PLC , Mitsubishi Servo,... Cải tiến về chương trình PLC và

máy móc (cả phần cứng và phần mềm) nhằm giảm thiểu thời gian dừng sản xuất

và giảm thiểu các sản phẩm phế. Hỗ trợ triển khai và lắp đặt các hệ thống số hóa

trong các công đoạn trong nhà máy.

3- Phát triển: Thiết kế, xử lý và lắp đặt máy mới.

4- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và giám đốc

Phòng.

5 - Đọc thông thạo các bản vẽ kỹ thuật