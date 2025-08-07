Tuyển Kế toán tiền lương INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
- Hà Nội: Phú Nhi
- Thanh Lâm
- Mê Linh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Trách nhiệm:
1- Bảo trì: Lên kế hoạch mua thiết bị điện và các linh kiện máy móc; Quản lý tình
trạng tiêu thụ dầu, điện ,,,; phát hiện sớm những trường hợp bất thường và đưa ra
đối sách.
2- Am hiểu về Mitsubishi PLC , Mitsubishi Servo,... Cải tiến về chương trình PLC và
máy móc (cả phần cứng và phần mềm) nhằm giảm thiểu thời gian dừng sản xuất
và giảm thiểu các sản phẩm phế. Hỗ trợ triển khai và lắp đặt các hệ thống số hóa
trong các công đoạn trong nhà máy.
3- Phát triển: Thiết kế, xử lý và lắp đặt máy mới.
4- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và giám đốc
Phòng.
5 - Đọc thông thạo các bản vẽ kỹ thuật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành điện/tự động hóa
3. Có kinh nghiệm lập trình PLC, HMI (Mitsubishi)
Tại INOUE Rubber Vietnam CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOUE Rubber Vietnam CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI