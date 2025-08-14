Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự 15 ngõ 2 phố Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai mua hàng theo đề xuất từ công trường, dự án;
Lập đơn đặt hàng, liên hệ đặt hàng với nhà cung cấp trong nước và quốc tế;
Theo dõi sát tình trạng hàng hóa trong quá trình tiếp nhận và tập kết về kho bãi;
Báo cáo cập nhật thường xuyên công tác tiếp nhận hàng hóa, vật tư để Ban TGĐ, Trưởng bộ phận và các đơn vị liên quan nắm thông tin;
Tham gia tìm kiếm nguồn cung cấp, gắn kết nhà cung cấp để đảm bảo chủ động nguồn cung ứng hàng hóa vật tư cho các dự án của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ CĐ, ĐH theo các chuyên ngành kỹ thuật
Ưu tiên ứng viên Nam
Chưa kinh nghiệm được đào tạo
Am hiểu về vật tư thiết bị các hạng mục: Điện, Điện nhẹ, Cấp thoát nước, Điều hòa không khí, thông gió và hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Kỹ năng đánh giá, thuyết phục, đàm phán tốt;
Ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng;
Các chế độ: Lễ, Tết, Phép, sinh nhật … theo quy định của Công ty;
Được trang bị máy tính và phương tiện làm việc khác phù hợp với vị trí công việc;
Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Cơ hội phát triển theo năng lực và không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 15/2, Phố Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

