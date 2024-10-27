Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp (Đối diện HTX Phước Thiện), Bù Đốp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phối hợp với bộ phận kho và mua hàng để rà soát và theo dõi việc thực hiện các hồ sơ thanh toán. Thu thập và đốc thúc các bên gửi chứng từ để phục vụ hạch toán. Phối hợp với bộ phận kho để xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng. Chuẩn bị, in ấn, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán. Theo dõi và hạch toán kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của công ty và pháp luật. Kiểm tra sổ sách và lập báo cáo tài chính cho công ty. Đối chiếu và kiểm tra số liệu chi tiết so với báo cáo tài chính. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các báo cáo tài chính. Đối chiếu và tổng hợp số liệu công nợ phải thu, phải trả. Kiểm tra số dư ngân hàng, quỹ tiền mặt và các báo cáo khác (giá thành, công nợ, thuế, chi phí...). Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế, bảo hiểm theo quy định.

Phối hợp với bộ phận kho và mua hàng để rà soát và theo dõi việc thực hiện các hồ sơ thanh toán.

Thu thập và đốc thúc các bên gửi chứng từ để phục vụ hạch toán.

Phối hợp với bộ phận kho để xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng.

Chuẩn bị, in ấn, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán.

Theo dõi và hạch toán kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Kiểm tra sổ sách và lập báo cáo tài chính cho công ty.

Đối chiếu và kiểm tra số liệu chi tiết so với báo cáo tài chính.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các báo cáo tài chính.

Đối chiếu và tổng hợp số liệu công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra số dư ngân hàng, quỹ tiền mặt và các báo cáo khác (giá thành, công nợ, thuế, chi phí...).

Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế, bảo hiểm theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có ít nhất 1 năm vị trí kế toán

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, luật kế toán, luật quản lý thuế và các văn bản liên quan.

Sử dụng thành thạo Word, excel, powerpoint

Biết sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng (MISA)

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Chế độ bảo hiểm theo luật định

Thưởng tháng 13 vào tháng 7 hàng năm.

Thưởng niên độ cuối năm

Thưởng thâm niên làm việc

Quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật

Du lịch hàng năm vào tháng 8

Cung cấp Laptop, trang thiết bị phục vụ công việc

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin