Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company

Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp (Đối diện HTX Phước Thiện), Bù Đốp

Phối hợp với bộ phận kho và mua hàng để rà soát và theo dõi việc thực hiện các hồ sơ thanh toán. Thu thập và đốc thúc các bên gửi chứng từ để phục vụ hạch toán. Phối hợp với bộ phận kho để xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng. Chuẩn bị, in ấn, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán. Theo dõi và hạch toán kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của công ty và pháp luật. Kiểm tra sổ sách và lập báo cáo tài chính cho công ty. Đối chiếu và kiểm tra số liệu chi tiết so với báo cáo tài chính. Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của các báo cáo tài chính. Đối chiếu và tổng hợp số liệu công nợ phải thu, phải trả. Kiểm tra số dư ngân hàng, quỹ tiền mặt và các báo cáo khác (giá thành, công nợ, thuế, chi phí...). Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế, bảo hiểm theo quy định.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có ít nhất 1 năm vị trí kế toán
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, luật kế toán, luật quản lý thuế và các văn bản liên quan.
Sử dụng thành thạo Word, excel, powerpoint
Biết sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng (MISA)
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Thu nhập thỏa thuận
Chế độ bảo hiểm theo luật định
Thưởng tháng 13 vào tháng 7 hàng năm.
Thưởng niên độ cuối năm
Thưởng thâm niên làm việc
Quà tặng dịp lễ, tết, sinh nhật
Du lịch hàng năm vào tháng 8
Cung cấp Laptop, trang thiết bị phục vụ công việc
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company

Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hoà Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

