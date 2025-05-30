Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VBOSS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tư vấn và chốt đơn hàng ghế giám đốc qua các kênh Facebook, Zalo, TikTok, Website, Shopee,…

- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thông tin sản phẩm, tình trạng đơn hàng, bảo hành,…

- Phối hợp với bộ phận Kho vận để xử lý yêu cầu đổi trả, bảo trì, giao nhận,…

- Gọi điện CSKH sau bán hàng: xác nhận hài lòng, xin đánh giá, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

- Nữ: 20 đến 30 tuổi

- Có kinh nghiệm CSKH online hoặc telesales từ 6 tháng trở lên

- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, xử lý tình huống linh hoạt

- Ưu tiên biết sử dụng các công cụ và phần mềm bán hàng.

- Ưu tiên ứng viên yêu thích ngành nội thất, thiết bị sức khỏe, có tính kiên nhẫn, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VBOSS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số

Tham gia học đào tạo phát triển bản thân, xây dựng thương hiệu cá nhân, xây kênh mạng xã hội

- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc, kịch bản xử lý tình huống, data khách hàng

- Thưởng tháng 13, lễ Tết, Full bảo hiểm, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VBOSS

