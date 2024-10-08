Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Bình Định thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô B39 KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Phụ trách công tác hạch toán kế toán và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và quy trình của Công ty;

Kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi thanh toán theo đúng quy trình, quy định, hợp pháp;

Kiểm soát hệ thống dòng tiền thu chi và báo cáo quỹ, doanh thu;

Kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho BGĐ;

Kiểm tra tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày của các bộ phận với báo cáo từ hệ thống phần mềm, đảm bảo các số liệu trùng khớp;

Làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo yêu cầu của Kế toán trưởng;

Thẩm định, kiểm soát các chi phí, đầu tư, kế hoạch tài chính,... đề xuất các phương án cải tiến và tối ưu chi phí;

Tham gia xây dựng phần mềm kế toán.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, từ 28 – 35 tuổi;

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,... ;

Tổi thiểu 3 năm kinh nghiệm (Từng làm các vị trí Kế toán thuế, Kế toán thanh toán, Kế toán công nợ,...)

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu;

Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Việt Nam, ưu tiên biết thêm ERP

Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp;

Khả năng tư duy, phân tích, xử lý tình huống tốt;

Làm việc độc lập, có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng năng lực

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Ký HĐLĐ, đóng BHXH theo quy định

Được làm online 2 lần/tháng

Các chế độ phúc lợi: teambuilding, sinh nhật, hiếu, hỷ, sinh con, 8/3, 20/10, Lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

