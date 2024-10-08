Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Bình Định thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Lô B39 KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Phụ trách công tác hạch toán kế toán và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và quy trình của Công ty; Kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi thanh toán theo đúng quy trình, quy định, hợp pháp; Kiểm soát hệ thống dòng tiền thu chi và báo cáo quỹ, doanh thu; Kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho BGĐ; Kiểm tra tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày của các bộ phận với báo cáo từ hệ thống phần mềm, đảm bảo các số liệu trùng khớp; Làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo yêu cầu của Kế toán trưởng; Thẩm định, kiểm soát các chi phí, đầu tư, kế hoạch tài chính,... đề xuất các phương án cải tiến và tối ưu chi phí; Tham gia xây dựng phần mềm kế toán.
Phụ trách công tác hạch toán kế toán và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và quy trình của Công ty;
Kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi thanh toán theo đúng quy trình, quy định, hợp pháp;
Kiểm soát hệ thống dòng tiền thu chi và báo cáo quỹ, doanh thu;
Kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho BGĐ;
Kiểm tra tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày của các bộ phận với báo cáo từ hệ thống phần mềm, đảm bảo các số liệu trùng khớp;
Làm việc và giải trình số liệu với cơ quan thuế theo yêu cầu của Kế toán trưởng;
Thẩm định, kiểm soát các chi phí, đầu tư, kế hoạch tài chính,... đề xuất các phương án cải tiến và tối ưu chi phí;
Tham gia xây dựng phần mềm kế toán.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, từ 28 – 35 tuổi; Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,... ; Tổi thiểu 3 năm kinh nghiệm (Từng làm các vị trí Kế toán thuế, Kế toán thanh toán, Kế toán công nợ,...) Nắm vững nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu; Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Việt Nam, ưu tiên biết thêm ERP Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp; Khả năng tư duy, phân tích, xử lý tình huống tốt; Làm việc độc lập, có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực.
Giới tính: Nam/Nữ, từ 28 – 35 tuổi;
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,... ;
Tổi thiểu 3 năm kinh nghiệm (Từng làm các vị trí Kế toán thuế, Kế toán thanh toán, Kế toán công nợ,...)
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu;
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Việt Nam, ưu tiên biết thêm ERP
Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp;
Khả năng tư duy, phân tích, xử lý tình huống tốt;
Làm việc độc lập, có tinh thần, thái độ và suy nghĩ tích cực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng năng lực Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến Ký HĐLĐ, đóng BHXH theo quy định Được làm online 2 lần/tháng Các chế độ phúc lợi: teambuilding, sinh nhật, hiếu, hỷ, sinh con, 8/3, 20/10, Lễ Tết,...
Thu nhập tương xứng năng lực
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Ký HĐLĐ, đóng BHXH theo quy định
Được làm online 2 lần/tháng
Các chế độ phúc lợi: teambuilding, sinh nhật, hiếu, hỷ, sinh con, 8/3, 20/10, Lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B39, KCN Phú Tài, P.Bùi Thị Xuân, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

