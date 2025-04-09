Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Phú Cát, Huyện Phù Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Kiểm soát, phân tích và quản lý các khoản chi: chi phí, các quy trình kiểm kê tài sản.
- Lập và phân tích báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền, tờ khai... cũng như các tài liệu khác có liên quan đến tài chính kế toán.
- Quản trị công tác thanh toán cho các nhà cung cấp đảm bảo tiến độ nhập hàng.
- Phối hợp quản lý công tác chiết khấu với nhà cung cấp và khách hàng.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê, cung cấp số liệu khi có yêu cầu.
- Làm việc với cơ quan chức năng: Thuế, Bảo hiểm, Thống kê, ...
- Làm các báo cáo theo yêu cầu công việc.
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Kế toán - Tài chính - Kiểm toán.
- Độ tuổi: Sinh năm 1988 - 1998
- 1 năm làm kế toán tổng hợp ở các công ty thương mại có quy mô.
- Giỏi kỹ năng excel. Biết sử dụng google sheet;
- Có khả năng sắp xếp công việc, báo cáo, tổng hợp và phân tích tình huống tốt.

Tại Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn. Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
Có cơ hội giao tiếp, làm việc với các công ty mảng mỹ phẩm, nguyên liệu lớn trong và ngoài nước.
Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng, thăng tiến trong công việc. Tham gia hội thảo, khóa học nâng cao kỹ năng và liên tục thử sức với các cơ hội
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động, trẻ trung, hòa đồng.
Được quyền tự do ngôn luận đề xuất, áp dụng kiến thức vào quy trình thực tiễn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos

Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

