Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 18 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Kiểm soát, phân tích và quản lý các khoản chi: chi phí, các quy trình kiểm kê tài sản.

- Lập và phân tích báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền, tờ khai... cũng như các tài liệu khác có liên quan đến tài chính kế toán.

- Quản trị công tác thanh toán cho các nhà cung cấp đảm bảo tiến độ nhập hàng.

- Phối hợp quản lý công tác chiết khấu với nhà cung cấp và khách hàng.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê, cung cấp số liệu khi có yêu cầu.

- Làm việc với cơ quan chức năng: Thuế, Bảo hiểm, Thống kê, ...

- Làm các báo cáo theo yêu cầu công việc.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Kế toán - Tài chính - Kiểm toán.

- Độ tuổi: Sinh năm 1988 - 1998

- 1 năm làm kế toán tổng hợp ở các công ty thương mại có quy mô.

- Giỏi kỹ năng excel. Biết sử dụng google sheet;

- Có khả năng sắp xếp công việc, báo cáo, tổng hợp và phân tích tình huống tốt.

Tại Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn. Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

Tăng lương định kỳ hàng năm.

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

Có cơ hội giao tiếp, làm việc với các công ty mảng mỹ phẩm, nguyên liệu lớn trong và ngoài nước.

Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kỹ năng, thăng tiến trong công việc. Tham gia hội thảo, khóa học nâng cao kỹ năng và liên tục thử sức với các cơ hội

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Được quyền tự do ngôn luận đề xuất, áp dụng kiến thức vào quy trình thực tiễn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty sản xuất Mỹ phẩm Vincos

