Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định
- Bình Định: Gần Sân bay Phù Cát, Phù Cát, Huyện Phù Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan đến thu – chi hàng ngày của nhà hàng
Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán: Hạch toán, định khoản, kiểm tra sai sót, lên báo cáo,...
In sổ sách, xuất hóa đơn GTGT
Nộp tờ khai, giao dịch với cơ quan thuế hàng quý
Theo dõi Doanh thu - chi phí - KQHĐKD
Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu. Lập kế hoạch thu chi theo tuần, tháng và theo yêu cầu
Xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, thuế của công ty.
Quản lý các quỹ tiền mặt được giao
Thực hiện các công việc liên quan bảo hiểm xã hội
Lập hồ sơ khai thuế hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định
Rà soát bảng lương và thanh toán lương cho CBNV, thực hiện các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế, kế toán tổng hợp
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel
Kỹ năng điều hành, quản lý tổ chức
Có kinh nghiệm quyết toán thuế
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp
Hiểu rõ về hệ thống kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam
Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ tết , nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Thưởng lễ và lương tháng 13.
Bao ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
