Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Xanh Bình Định làm việc tại Bình Định thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Gần Sân bay Phù Cát, Phù Cát, Huyện Phù Cát

Thực hiện các công việc liên quan đến thu – chi hàng ngày của nhà hàng

Nhập hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán: Hạch toán, định khoản, kiểm tra sai sót, lên báo cáo,...

In sổ sách, xuất hóa đơn GTGT

Nộp tờ khai, giao dịch với cơ quan thuế hàng quý

Theo dõi Doanh thu - chi phí - KQHĐKD

Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu. Lập kế hoạch thu chi theo tuần, tháng và theo yêu cầu

Xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, thuế của công ty.

Quản lý các quỹ tiền mặt được giao

Thực hiện các công việc liên quan bảo hiểm xã hội

Lập hồ sơ khai thuế hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định

Rà soát bảng lương và thanh toán lương cho CBNV, thực hiện các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Độ tuổi: 24 - 32

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel

Kỹ năng điều hành, quản lý tổ chức

Có kinh nghiệm quyết toán thuế

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

Hiểu rõ về hệ thống kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đóng bảo hiểm theo quy định Luật lao động

Được hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ tết , nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.

Thưởng lễ và lương tháng 13.

Bao ăn trưa

