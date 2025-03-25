Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Thuận Đức, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán để ra phiếu thu chi.
- Cuối ngày chốt sổ quỹ và đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ -> trình BGĐ ký sổ quỹ.
- Tách hồ sơ nào liên quan đến thuế gửi cho BP kế toán thuế hoặc Kế toán trưởng.
- Lưu hồ sơ nội bộ ( Sổ quỹ, phiếu thu chi )
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ vay khi có phát sinh.
- Báo cáo và cập nhật số liệu ngân hàng đúng thời gian quy định.
- Theo dõi tiền gốc và lãi của các món vay (trong và ngoài ngân hàng) để báo BGĐ và thanh toán kịp thời.
- Thực hiện các giao dịch nộp tiền và thanh toán tiền cho các NCC qua các ngân hàng.
- Hàng tháng lấy sổ phụ của các ngân hàng về nhập lên PM nội bộ.
- Theo dõi dòng tiền về.
- Làm các Báo Cáo cung cấp cho Ngân Hàng khi có yêu cầu.
- Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp ( Phối hợp với Kế toán kho và BP Cung ứng để theo dõi)
- Khi có phát sinh các hoạt động bán hàng xuất khẩu thì sẽ căn cứ vào invoice, tờ khai Hải Quan để xuất hóa đơn, và cập nhật số tiền vào theo dõi công nợ xuất khẩu.
- Lên dự toán thu chi trong tháng, tuần, ngày trình KT trưởng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo
yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kế toán.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.
- Có kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, tạo thiện cảm và khéo léo trong giao tiếp và trong xử lý công việc.
- Có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sử dụng vi tính văn phòng thông thạo.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Lương, thưởng tốt (tăng lương hàng năm, thưởng cuối năm)
- BHXH đầy đủ, hỗ trợ ăn trưa, ăn tối, chỗ ở cho nhân viên.
- Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Nội Ngoại Thất An Phú Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Tân Đức, Xã Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

