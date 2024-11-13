Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KỶ NGUYÊN XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Số 799 Hùng Vương, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, Bình Định., TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và kiểm soát tài chính:

Quản lý và kiểm soát tài chính

Ghi chép, quản lý và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu chi, công nợ, tài sản cố định, hàng tồn kho và chi phí phát sinh.

Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được thực hiện chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và công ty.

Theo dõi và quản lý công nợ:

Theo dõi và quản lý công nợ

Theo dõi công nợ của khách hàng và nhà cung cấp, lập báo cáo công nợ định kỳ.

Nhắc nhở, thu hồi công nợ từ khách hàng và xử lý công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo không có công nợ tồn đọng lâu.

Quản lý hàng tồn kho:

Quản lý hàng tồn kho

Kiểm soát hàng hóa xuất - nhập - tồn, lập báo cáo hàng tồn kho, đảm bảo tính chính xác của số liệu hàng tồn và phát hiện kịp thời sai lệch nếu có.

Phối hợp với bộ phận kho để kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo số lượng và giá trị hàng tồn kho khớp với số liệu kế toán.

Lập báo cáo tài chính và thuế:

Lập báo cáo tài chính và thuế

Thực hiện và lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Lập và kê khai các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) định kỳ theo quy định, đảm bảo đúng hạn và chính xác.

Phân tích và dự báo tài chính:

Phân tích và dự báo tài chính

Phân tích các số liệu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty, đề xuất giải pháp tối ưu hóa chi phí và cải thiện lợi nhuận.

Lập dự toán ngân sách, kế hoạch tài chính, dự báo dòng tiền ngắn hạn và dài hạn.

Kiểm soát và đánh giá chi phí:

Kiểm soát và đánh giá chi phí

Theo dõi chi phí và kiểm soát các khoản chi tiêu phát sinh, đảm bảo tuân thủ quy trình, hạn mức và các chính sách chi phí của công ty.

Đánh giá hiệu quả của các khoản chi phí và đề xuất các biện pháp tiết kiệm.

Hỗ trợ công việc kiểm toán và thanh tra tài chính:

Hỗ trợ công việc kiểm toán và thanh tra tài chính

Cung cấp hồ sơ, số liệu và hỗ trợ các đơn vị kiểm toán, thanh tra khi có yêu cầu.

Phối hợp và giải trình các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán bán hàng, ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành vật liệu xây dựng.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office (Excel, Word).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng xử lý vấn đề linh hoạt.

Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KỶ NGUYÊN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và thưởng theo hiệu quả công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KỶ NGUYÊN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin